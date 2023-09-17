حادث اطلاق نار قرب البيت الابيض

م..قتل مساعد قائد شرطة لوس أنجلس بإطلاق نار من “مجهول”

2023-09-17 / 09:15
0
هبة بريس _ وكالات

قتل مساعد قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلس بعدما أصيب في إطلاق نار على سيارة الدورية الخاصة به، مساء السبت، على يد مهاجم مجهول.

وأكد قائد شرطة المقاطعة، روبرت لونا، أنه يجري تحقيقا في الحادثة، وقال في مؤتمر صحفي إن مساعده، رايان كلينكونبرومر (30 عاما)، توفى بعد نقله إلى المستشفى.

وأظهر التحقيق الأولي أن كلينكونبرومر كان يقود سيارته أثناء الخدمة وتعرض لإطلاق النار حوالي الساعة السادسة مساء (بالتوقيت المحلي).

وتم العثور عليه من قبل شخص مجهول الهوية، قال لونا إنه اتصل بأجهزة الطوارئ.

وأضاف لونا أنه يعتقد أن إطلاق النار كان “اغتيالا”. لكن ليس من المعروف بعد ما الدافع ولا ما إذا كان المساعد أو إدارة الشرطة بشكل عام هما الهدف.

كما ذكر أن مكتبه يعمل بشكل وثيق مع ممثلين من مدينة بالمديل، الواقعة على بعد نحو 98.1 كيلومترا إلى شمال شرق مقاطعة لوس أنجلس.

وبدوره، علق السيناتور الجمهوري عن الولاية، سكوت ويلك- والذي يمثل بالمديل- على الحادث قائلا “إنها أخبار مفجعة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of م..قتل 14 شخصا جراء تحطم طائرة صغيرة في البرازيل

م..قتل 14 شخصا جراء تحطم طائرة صغيرة في البرازيل

2023-09-17 / 09:21
Photo of “تدريس الجنس ” ببلجيكا يشعل النيران بالمدارس

“تدريس الجنس ” ببلجيكا يشعل النيران بالمدارس

2023-09-16 / 23:21
Photo of محامو الجزائر يحتجون ضد قانون العقوبات

محامو الجزائر يحتجون ضد قانون العقوبات

2023-09-16 / 21:30
Photo of كولومبيا ..تقرير يكشف تفوق انتاج الكوكايين على صادرات النفط

كولومبيا ..تقرير يكشف تفوق انتاج الكوكايين على صادرات النفط

2023-09-16 / 20:13
Photo of الصحة العالمية: أكثر من 9 آلاف شخص في درنة في عداد المفقودين

الصحة العالمية: أكثر من 9 آلاف شخص في درنة…

2023-09-16 / 16:21
Photo of تجدد الحرائق في غابات شرق الجزائر

تجدد الحرائق في غابات شرق الجزائر

2023-09-16 / 12:55
Photo of 11000 قت.يل و10 آلاف مفقود.. ليبيا تحقق بانهيار سدي درنة

11000 قت.يل و10 آلاف مفقود.. ليبيا تحقق بانهيار سدي…

2023-09-16 / 10:44
Photo of في أكبر محاكمة تشهدها بلجيكا.. صدور الأحكام بحق المدانين باعتداءات بروكسل

في أكبر محاكمة تشهدها بلجيكا.. صدور الأحكام بحق المدانين…

2023-09-16 / 10:10
Photo of السويد تسمح مجددا بحرق نسخة من المصحف الشريف

السويد تسمح مجددا بحرق نسخة من المصحف الشريف

2023-09-15 / 22:44
Photo of “بوركينا فاسو” تطرد الملحق العسكري الفرنسي بتهمة ممارسة “أنشطة تخريبية”

“بوركينا فاسو” تطرد الملحق العسكري الفرنسي بتهمة ممارسة “أنشطة…

2023-09-15 / 21:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق