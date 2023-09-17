طقس الأحد ..ارتفاع في درجة الحرارة بالنهار

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تهم أمطار محليا رعدية الأطلسين المتوسط والكبير والمناطق الغربية المجاورة، ومنطقة الريف، والمنطقة الشرقية، والجنوب-الشرقي وشرق الواجهة المتوسطية.

وسيلاحظ مرور سحب ركامية مرفوقة بزخات رعدية شرق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة فوق سهول المحيط الأطلسي الواقعة شمال الصويرة، وغرب الواجهة المتوسطية والسهول الوسطى.

وسيتم تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما ومصحوبة بتناثر الغبار، وذلك بكل من الجنوب-الشرقي للبلاد، والمنطقة الشرقية، ومرتفعات الأطلس والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمناطق الأطلس والريف، وما بين 22 و 29 درجة بأقصى الجنوب والجنوب -الشرقي للبلاد . وستكون ما بين 14 و21 درجة في باقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع طفيف فوق المناطق الجنوبية، وستعرف انخفاضا في باقي الجهات.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان خلال نهاية الصباح، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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