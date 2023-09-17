بعد مقال هبة بريس…دوريات الدرك تُمشط طريق المناصرة ليلا بسطات

2023-09-17 / 00:55
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هبة بريس _الرباط

في هذه الاثناء من ليلة السبت الأحد، تفاعلت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز اولاد سعيد بسرية سطات، بسرعة فائقة مع مقال هبة بريس الذي تطرقت من خلاله لوجود متاريس وأحجار تقطع الطريق عن تجمعات سكنية بمنطقة المناصرة وبمحيط المدرسة الفلاحية.

وقد انطلقت دوريات للدرك الملكي نحو المكان للقيام بجولات تفقدية أمنية ليلية تروم الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

 

وأكدت مصادرنا أن تعليمات صارمة وجهت للعناصر المذكورة للقيام بجولات روتينية شبه يومية للتصدي لكل ما من شأنه أن يعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.

التحرك الفوري والتفاعل الايجابي، نال استحسان الساكنة وبعض الفعاليات الجمعوية والحقوقية بالاقليم، وطالبوا بتعميم التجربة على باقي المراكز الأخرى بتراب اقليم سطات للتصدي لمختلف مظاهر الجريمة وترويج المخدرات.

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