الجمعية المغربية للنقل الدولي عبر القارات تساهم في حملة التضامن مع ضحايا الزلزال

ع اللطيف بركة : هبة بريس

من المبادرات المواطنة التي برزت خلال فترة ما بعد زلزال الحوز والتي تم إستحسانها من طرف الفعاليات الإقتصادية والمدنية، تلك المبادرة التي أقدمت عليها الجمعية المغربية للنقل الدولي عبر القارات، والتي وضعت أسطولها رهن إشارة السلطات المحلية و كل المبادرات التضامنية والتي سعت لإيصال مساعدات للساكنة المتضررة بالدواوير المنكوبة بكل من الحوز وتارودانت.

وأكد السيد أحمد سعود، نائب رئيس الجمعية المغربية للنقل الدولي عبر القارات ورئيس فرعها بجنوب المغرب، “أن الجمعية بادرت المساهمة في هذه الحملة التضامنية الوطنية التي رسم ملامحها كل مكونات الشعب المغربي بعفوية وتلقائية، مما بين إلتفاف المغاربة حول وطنهم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله”.

وتجدر الإشارة، أنه بالإضافة إلى هذه المجهودات، ساهمت الجمعية المغربية للنقل الدولي عبر القارات بمبلغ مالي يقارب مليون درهم، والذي خصص لشراء الخيام والأفرشة والأغطية وكذالك الملابس.

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