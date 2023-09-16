التهام 11 برّاكة وانفجار قنينات غاز في حريق سوق سطات

2023-09-16 / 23:46
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

أفلحت فرق الإطفاء التابعة للوقاية المدنية بسطات من اخماد الحريق المهول الذي اندلع ليلة السبت الأحد بالسوق الشعبي المعروف لدى العامة ب”ماكرو اشطيبة”.

الحريق الذي لازالت أسبابه مجهولة، والتحقيقات جارية للكشف عن ملابساته، أسفر عن التهام مايقارب عن 11 محلا تجاريا ( برّاكة)، مخلفا خسائر مادية فادحة، فيما أكدت مصادرنا خبر انفجار قنينتين للغاز من الحجم الصغير.

وقد انتقلت عناصر الوقاية المدنية فور توصلها بالخبر معززة بشاحنتين محملتين بخراطيم المياه، حيث ظلت تسابق الزمن وتحاصر ألسنة النيران قبل أن تفلح من السيطرة عليه، واتاحة الفرصة لعناصر الشرطة القضائية والعلمية لاستئناف أبحاثها وتحقيقاتها وأخذ عينات من مكان الحريق قد تفيد خلال مجريات التحقيق.

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