متاريس بالأحجار تُرعب مستعملي طريق المناصرة بسطات

2023-09-16 / 23:40
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هبة بريس_ الرباط

كشفت مصادر هبة بريس، عن معطيات تفيد بأن حالة من الرعب تسود بين صفوف المواطنين ومستعملي المقطع الطرقي الرابط بين مدينة سطات ومنطقة المناصرة من الجهة التابعة للنفوذ الترابي للدرك الملكي، بفعل تواجد مجموعة من المتاريس بالأحجار، ترعب المارة وتُعيق تحركاتهم وتضع حياتهم في خطر، وهي الظاهرة التي يُشتبه أن يكون وراءها مجهولون أو أفراد عصابة هدفهم اسقاط المارة في شباكهم الاجرامية، مما يتطلب تحركا سريعا من قبل عناصر الدرك الملكي للقيام بجولات وحملات تمشيطية ونقاط مراقبة بالطريق المؤدية إلى المدرسة الفلاحية.

وقد أكد أحد المواطنين في اتصال بهبة بريس، أنه وأسرته عاشوا لحظات مرعبة وهم يقطعون هذه الطريق بعد أن تفاجؤوا بثلاث نقاط عبارة عن متاريس وحواجز مُعرقلة من الأحجار، مما جعله يزيد من سرعة سيارته ويتجاوزها بصعوبة بالغة رفقة أسرته، الأمر ذاته تقاسمه معه حسب تعبيره، ساكنة المنطقة التي عبرت له عن استيائها وتذمرها من احتمال تواجد عصابات تنشط بالمنطقة، مطالبة عناصر الدرك الملكي بسرية سطات التدخل لتكثيف تواجدها بالمنطقة.

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