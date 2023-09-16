“كذب ابيض” يمثل المغرب في جائزة الأوسكار

2023-09-16 / 23:30
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القسم الفني: هبة بريس

أعلن المركز السينمائي المغربي عن اختيار فيلم “كذب أبيض” لصاحبته أسماء المدير ليمثل المغرب في جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي لسنة 2024.

وأوضح المركز السينمائي في بلاغ له، أنه تم اختيار فيلم “كذب أبيض” بالإجماع، خلال اجتماع لجنة الاختيار.

وحسب البلاغ ذاته، فإن “كذب أبيض يعد من بين الأفلام الخمسة المسجلة للمشاركة في هذه المسابقة،بحيث تم اختيار ثلاثة أفلام تستوفي شروط أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، ويتعلق الأمر، إلى جانب “كذب أبيض”، بكل من فيلم “أنيماليا”، و”ملكات”.

ويشار إلى أن الفيلم نفسه، فاز سابقا بجائزة أفضل إخراج في قسم “نظرة ما” خلال حفل توزيع جوائز الدورة السادسة والسبعين من مهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2023.

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