جاد المالح يحرج مذيعة فرنسية:”أنا لست فرنسي أنا مهاجر مغربي”

2023-09-16 / 23:08
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تداول العديد من النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوهات تؤكد حلول الفنان الكوميدي المغربي ضيفا على إحدى القنوات الفرنسية.

ووثقت الفيديوهات ذاتها، تعليق الفنان المغربي جاد المالح على المذيعة الفرنسية الذي كان سؤالها يتمحور حول رأيه كمواطن فرنسي مغربي في توثر العلاقة بين كل من فرنسا والمغرب، ليرد قائلا :” أنا لست فرنسي مغربي، أنا مغربي مهاجر بفرنسا”.

وطلب المتحدث ذاته من المذيعة أن تتعلم و الفرنسيين من المغاربة الذين أبانوا عن قوتهم في اتحداهم و تضامنهم خلال الزلزال الذي ضرب مجموعة من المدن المغربية.

وجدير بالذكر أن عدد من المشاهير أشاد برد الفنان الكوميدي المغربي وبافتخاره الدائم بمسقط رأسه المغرب.

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‫4 تعليقات

  2. على جمال الدبوز أن يطلع على هذا التصريح الذي أدلى به المغربي الغيور الفكاهي جاد المالح…ليتعلم معنى المواطنة الحقة….

  3. المعدن الحقيقي لا يصداء هذا هو حال المواطنة الحقة لا ينتقد بلاده امام الاعداء بالعكس يرفع راسنا بمواجهتهم في عقر دارهم

  4. دائما كنت احب هذا الإنسان الوطني الغيور عن بلده انه مغربي قح وأصيل.. هاجر من بلده الاصلي كما هاجر المغاربة للدراسة او البحث عن عمل يضمن به لقمة العيش.. تحياتي له برافو..

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