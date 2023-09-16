البرلمانية ونائبة رئيس مجلس النواب “زينة إدحلي بيشا” تواسي منكوبي زلزال تارودانت

هبة بريس : تارودانت

رغم الصدمة التي عاشها المغاربة والعالم أجمع جراء زلزال الحوز وما خلفه من أضرار جسيمة في الأرواح والمباني والممتلكات، والتي تركت قرى منكوبة وقلوبا مكلومة، إلا أن صور التضامن الذي رافقت هذه الفاجعة أكدت تجذر قيم التآزر لدى كافة أطياف المجتمع المغربي.

وفي الوقت التي عرفت فيه مواقع التواصل الإجتماعي بعض المظاهر التي أساءت لهذه المبادرات والتي تسعى للبوز وجلب أكبر عددٍ ممكن من الجيمات والمتابعات، عكرت صفوة وعفوية هذه المبادرات، هناك من أكد أنه يتنفس قيم التضامن والتآزر ويتخذها عقيدة ومنهجا بعيدا عن المن والأذى.

النموذج من سوس ، البرلمانية زينة إدحلي بيشا، التي ورثت عن والدها الملياردير المرحوم الحاج إبراهيم إدحلي بيشا الذي عرف بسخائه المنقطع النظير وامتدت أياديه البيضاء بالخير والعطاء للمحتاجين، قيم الوطنية الحقة والعطاء والبذل.

زينة إدحلي والتي تشغل منصب نائبة لرئيس مجلس النواب حيث توغلت وسط جبال تارودانت غذاة الزلزال لتقديم المساعدة وزيارة الدواوير رفقة إبنتيها في أبهى صور الإنسانية، من إجل تقديم الدعم المادي والنفسي لعائلات ضحايا زلزال 8 شتنبر، قامت بزيارة عدد من الدواوير في دروة الهزات الإرتدادية التي يشهدها الاقليم بين الحين والاخر، دون نشر جولاتها الإنسانية على صفحتها الرسمية على الفايسبوك وباقي المواقع الإجتماعية.

زينةإدحلي نموذج للمنتخبات المغربيات اللواتي يجعلن من العمل الميداني منهجا لهن، عوض البعض الذي يفضل مواقع التواصل الاجتماعي لنقل بعض خرجاته.

وكان عدد من النسوة بتارودانت، ورغم جراح فاجعة زلزال 8 شننبر، قد سعدن بالدعم المادي والنفسي التي قدمته إبنة الملياردير المرحوم الحاج إبراهيم إدحلي بيشا.

ولازالت عناصر الجيش والدرك الملكي ورجال الوقاية المدنية، يباشرون عمليات البحث عن جتث الضحايا ونقل المصابين للمستشفيات، وتأمين وصول المساعدات، فيما شرعت السلطات المحلية في إحصاء الدور السكنية المهدمة او المتضررة من إجل عملية تعويض المنكوبين، بتعليمات ملكية سامية للملك محمد السادس.

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