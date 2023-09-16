فاس ..توقيف قــ..ــاتل زوجة عمه بسلاح أبيض

2023-09-16 / 22:26
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هبة بريس - فاس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، زوال يوم أمس الجمعة 15 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي للموت.

وكان المشتبه فيه قد عرّض زوجة عمه لاعتداء جسدي قاتل أول أمس الخميس، لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث على تحديدها، وذلك قبل أن تسفر التحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

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