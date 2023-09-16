عاجل..اندلاع حريق بالسوق الشعبي ماكرو بسطات

2023-09-16 / 22:10
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د محمد منفلوطي_ هبة بريس

تواصل فرق الإطفاء التابعة للوقاية المدنية بسطات محاولاتها الحثيثة لاخماد النيران بالسوق الشعبي “ماكرو اشطيبة” التي اندلعت قبل قليل من ليلة السبت الأحد في ظروف غامضة.

وحسب معلومات حصلت عليها هبة بريس، فإن النيران التهمت حوالي أربع محلات تجارية مما خلف خسائر مادية، هذا في الوقت الذي فتحت فيه عناصر الامن بالمدينة تحقيقاتها للكشف عن ملابسات وظروف اندلاع هذا الحريق.

هذا وتواصل عناصر الوقاية المدنية إلى حد كتابة هذه السطور محاولاتها للسيطرة على الحريق معززة وجودها بشاحنتين محملتين بخراطيم للمياه، وسط تجمهر كبير لمواطنين وتجار هرعوا صوب محلاتهم خوفا من ان تطالها النيران المشتعلة.

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