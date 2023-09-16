حيكم زياش يتألق في أولى مبارياته مع غلطة سراي التركي

2023-09-16 / 22:01
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هبة بريس - و م ع

خاض الدولي المغربي، حكيم زياش، أولى مبارياته مع غلطة سراي، مساء اليوم السبت بملعب رامس بارك بإسطنبول، والتي شهدت فوز فريقه على سامسون سبور بأربعة أهداف مقابل اثنين، برسم اليوم الخامس من الدوري التركي الممتاز “سوبر ليغ”.

وساهم أسد الأطلس في فوز غلطة سراي بفضل تمريرة حاسمة مكنت ماركو إيكاردي من تسجيل هدف في الدقيقة 67.

ودخل زياش في الدقيقة 46 من عمر الشوط الثاني لتعويض البرازيلي تيتي.

وبدأت المباراة بهدف أول لجناح غلطة، كريم أكتورك أوغلو، في الدقيقة 7 قبل أن يهدي فريق مدينة إسطنبول هدفا ثان في الدقيقة 29.

وسجل عبد الكريم بردكجي الهدف الثالث لغلطة سراي في الدقيقة 42، قبل أن يمنح البلجيكي لاندري ديماتا الهدف الأول لسامسون سبور في الدقيقة 46.

وتمكن سامسون من تسجيل هدف ثان بفضل مهاجمه الدنماركي كارلو هولس (د 60)، قبل أن يحطم الأرجنتيني إيكاردي آمال سامسون بهدف رابع لغلطة بفضل تمريرة زياش.

وبهذه النتيجة احتل غلطة سراي المركز الأول في تصنيف أندية الدوري التركي بعشر نقاط، فيما يحتل سامسون سبور المركز 18 بنقطة واحدة.

وانضم حكيم زياش إلى غلطة سراي شهر غشت الماضي قادما إليه من تشيلسي الإنجليزي.

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