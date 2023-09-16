“جمعية حماية المال” العام تحذر من تلاعبات إعادة الايواء

2023-09-16 / 21:52
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هبة بريس - متابعة

حذر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، من ما أسماه حصول تلاعيات قد تهدد استفادة ضحايا زلزال الحوز المدمر من برنامج إعادة الإيواء والإعمار الذي أطلقه الملك محمد السادس.

وأضاف الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية بفايسبوك أن “الواقع قد علمنا كيف أن أيادٍ و لوبياً يشتغل ليل نهار من أجل صنع خرائط ولوائح للمتضررين لاتمت بصلة للواقع و النفخ في حجم الضرر والمنازل موضوع التعويض، وسنجد حينها أسماء لأشخاص لا علاقة لهم بالمناطق التي ضربها الزلزال و لم يحصل لهم أي ضرر و رغم ذلك يحصلون على التعويض”.

واسترسل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في التدوينة ذاتها قائلا :“من يتربص بالصفقات التي ستكون موضوع هذا البرنامج (إعادة الإعمار والإيواء ،إنجاز طرق وبنيات ومرافق …)”، مبرزا أن “اللصوص وتجار الأزمات” سيجدون “أكثر من حيلة وطريقة لتحريف مسار هذا البرنامج عن أهدافه والإنقضاض على أمواله الضخمة”.

وتوعد الغلوسي ما أسماهم بلصوص المال العام ب”تقديم الشكايات إذا اقتضى الأمر ذلك إلى الجهات المسؤولة وفي مقدمتها القضاء لمواجهة كل مظاهر الفساد والإغتناء غير المشروع على حساب جراح بسطاء الشعب”، وفق تعبيره.

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