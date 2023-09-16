كرة القدم داخل القاعة… المغرب يتعادل مع الأرجنتين

2023-09-16 / 21:06
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هبة بريس - و م ع

تعادل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة، وديا، بدون أهداف مع الأرجنتين، في المباراة التي جرت أطوارها، السبت، بالقاعة المغطاة للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

واتسمت المباراة في جولتها الأولى بالندية بين الطرفين، بحثا عن الهدف الأول، مع أفضلية للمنتخب الوطني المغربي من ناحية الهجوم، حيث بحث اللاعبون عن الوصول إلى شباك خصمهم بشتى الطرق الممكنة، ومن ثم الحفاظ على النتيجة لتحقيق الانتصار في ثاني اللقاءات الإعدادية على نفس المنتخب.

وحاول الطرفان افتتاح التهديف بشتى الطرق الممكنة، دون تمكنهما من تحقيق مبتغاهما، نتيجة الوقوف الجيد للحارسين معا، وكذا تسرع اللاعبين في إنهاء الهجمات، ما جعل الجولة الأولى تنتهي بالتعادل السلبي صفر لمثله، لتستمر الندية إلى غاية الشوط الثاني، عكس المباراة الأولى التي عرفت غزارة في الأهداف من قبل أبناء هشام الدكيك.

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