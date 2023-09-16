الأمم المتحدة تحذر من تأثير المعلومات المضللة على الشباب

2023-09-16 / 20:29
0
هبة بريس - و م ع

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من تأثير المعلومات المضللة على الشباب، مشددا على ضرورة مكافحة هذه الظاهرة.

وفي رسالته بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بالاستثمار بكثافة في تعليم الجيل الجديد وتنمية مهاراته لحمايته من التهديدات المرتبطة بالمعلومات المضللة.

وقال غوتيريش “لا يكفي أن نستمع إلى أصوات الأطفال والشباب، بل يجب علينا أن ندعمهم باستثمارات ضخمة في التعليم وبناء المهارات والتعلم مدى الحياة”.

ويركز موضوع اليوم الدولي للديمقراطية هذا العام (15 شتنبر) على أهمية “تمكين الجيل المقبل”، وذلك للدور الأساسي الذي يلعبه الشباب في تعزيز الديمقراطية وضمان إدراج أصواتهم في القرارات التي لها تأثير كبير على عالمهم.

كما تدرك الأمم المتحدة أهمية وجود بيئة يشعر فيها الشباب بأن أصواتهم مهمة، حيث يعتبر المواطن المتحصن بالمعرفة الجيدة والمشاركة الفعالة في الإنتخابات نبض قلب المجتمعات الديمقراطية القوية.

وهنا تكمن أهمية الشباب ودورهم في التعامل مع عالم تتعرض فيه الديمقراطيات للتهديد كانتشار المعلومات الخاطئة والمضللة عبر الإنترنت، وتصاعد الشعبوية، وتأثيرات أزمة المناخ المزعزعة للاستقرار، تضيف المنظمة الأممية مؤكدة على أهمية تمكين الجميع من المشاركة الهادفة في القرارات التي تؤثر على حياتهم ومستقبلهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زلزال الحوز..فريق الانقاذ الاسباني يشيد باحترافية السلطات المغربية في الميدان

زلزال الحوز..فريق الانقاذ الاسباني يشيد باحترافية السلطات المغربية في…

2023-09-16 / 20:26
Photo of توقيف جزائريين أثناء محاولتهم التسلل لسبتة المحتلة

توقيف جزائريين أثناء محاولتهم التسلل لسبتة المحتلة

2023-09-16 / 19:54
Photo of بن جرير.. المنطقة الإقليمية للأمن الوطني تنخرط في حملة التبرع بالدم

بن جرير.. المنطقة الإقليمية للأمن الوطني تنخرط في حملة…

2023-09-16 / 19:18
Photo of زلزال الحوز.. مديرية الأمن تعبئ وحدتين متنقلتين لإعداد الطعام

زلزال الحوز.. مديرية الأمن تعبئ وحدتين متنقلتين لإعداد الطعام

2023-09-16 / 19:13
Photo of تنفيذا للتعليمات الملكية.. السلطات العمومية تباشر تفعيل البرنامج الاستعجالي للإيواء

تنفيذا للتعليمات الملكية.. السلطات العمومية تباشر تفعيل البرنامج الاستعجالي…

2023-09-16 / 18:58
Photo of زلزال الحوز ..أمن أكادير يحقق في فيديو لشخص متهم بالتلاعب في المساعدات

زلزال الحوز ..أمن أكادير يحقق في فيديو لشخص متهم…

2023-09-16 / 18:54
Photo of زلزال الحوز .. نساء قرى ورزازات، خلية نحل تشتغل بكل تفان ونكران ذات

زلزال الحوز .. نساء قرى ورزازات، خلية نحل تشتغل…

2023-09-16 / 18:27
Photo of فتاة تفارق الحياة بعد يوم واحد من زفافها بتطوان

فتاة تفارق الحياة بعد يوم واحد من زفافها بتطوان

2023-09-16 / 18:12
Photo of تأمين إيواء نزيلات “دار الطالبة إمغران” بجماعة توندوت بورزازات

تأمين إيواء نزيلات “دار الطالبة إمغران” بجماعة توندوت بورزازات

2023-09-16 / 17:47
Photo of “عملية أطلس”.. حملة وطنية لإغاثة منكوبي زلزال الحوز

“عملية أطلس”.. حملة وطنية لإغاثة منكوبي زلزال الحوز

2023-09-16 / 17:05

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق