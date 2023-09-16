كولومبيا ..تقرير يكشف تفوق انتاج الكوكايين على صادرات النفط

2023-09-16 / 20:13
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هبة بريس - وكالات

ذكر تقرير لوكالة “بلومبيرغ إيكونوميكس” أن إنتاج الكوكايين ينافس صادرات النفط في كولومبيا مع اتخاذ الحكومة سياسة أكثر تساهلا حيال المخدرات.
ووفقا للخبير الاقتصادي في “بلومبيرغ” فيليبي هيرنانديز، فإن صادرات النفط سجلت انخفاضا بنسبة 30% في النصف الأول من العام، فيما تجارة الكوكايين في ارتفاع مستمر، مما يعني أن الأخير قد يتصدر قائمة الصادرات في كولومبيا في وقت ما من هذا العام.

ولفت هيرنانديز إلى أن “الدخل من صادرات الكوكايين في كولومبيا ارتفع إلى 18.2 مليار دولار خلال 2022، وهو رقم ليس بعيدا عن صادرات النفط البالغة 19.1 مليار دولار في العام الماضي، مشيرا إلى أن “الحكومة الكولومبية تدمر المختبرات التي يتم فيها تحويل أوراق الكوكا إلى كوكايين، لكن هذا لم يمنع نمو الإنتاج”.

وقد ارتفع إنتاج الكوكايين في كولومبيا، خلال 2022، إلى مستوى قياسي بلغ 1.738 طن، في حين زادت مساحة الأراضي المزروعة بالكوكا، المادة الخام لتصنيع المخدر، بنسبة 13% مقارنة بـ2021، لتصل إلى 230 ألف هكتار، بحسب تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

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تعليق واحد

  1. تجارة المخذرات تجارة مربحة و تدر ملايير الدولارات سنويا على بارونات المخذرات و من وراءهم الدولة المنتجة لتلك السموم كولومبيا بالنسبة للكوكايين و المروك الحشيش حتى اندخلها يفوق دخل النفط و الغاز لبعض الدول

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