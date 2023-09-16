الكونفيدرالية الإفريقية .. نهضة بركان يتعادل مع بندل النيجيري

هبة بريس - و م ع

تعادل فريق نهضة بركان بحصة 2-2 مع نادي بنديل للتأمين النيجيري، في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت، في مدينة بنين بنيجيريا برسم مباريات اليوم الثاني من الدور التمهيدي لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكان الفريق النيجيري المبادر للتسجيل في الدقيقة 28 عن طريق عماد أوسارينخو (الدقيقة 28)، فيما سجل هدف التعادل لنهضة بركان أسامة المليوي في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 60 سجل نادي بندل النيجيري الهدف الثاني بواسطة بول أوباتا قبل أن يعادل الكفة محمد المرابط في الدقيقة 79.

وستقام مباراة الإياب يوم 29 سبتمبر.

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