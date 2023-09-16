توقيف جزائريين أثناء محاولتهم التسلل لسبتة المحتلة

2023-09-16 / 19:54
2
هبة بريس - متابعة

تمكنت عناصر القوات العمومية، من إفشال محاولة تسلل عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين نحو مدينة سبتة المحتلة بينهم مهاجرين يحملون الجنسية الجزائرية.

وقالت مصادر متطابقة أنه قد تم توقيف أزيد من 60 مهاجرا غير نظاميا يحمل 20 منهم الجنسية الجزائر. وآخرون مغاربة من بينهم قاصرين ، حاولوا التسلل مشتغلين الضباب الكثيف بالمنطقة .

وكشفت السلطات الإسبانية المختصة، إن تدفقات المهاجرين السريين على مدينة سبتة بحرا، بين فاتح يناير 2023 إلى غاية 14 شتنبر من نفس العام، تراجعت بنسبة 30 بالمائة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فاس ..توقيف قــ..ــاتل زوجة عمه بسلاح أبيض

فاس ..توقيف قــ..ــاتل زوجة عمه بسلاح أبيض

2023-09-16 / 22:26
Photo of “جمعية حماية المال” العام تحذر من تلاعبات إعادة الايواء

“جمعية حماية المال” العام تحذر من تلاعبات إعادة الايواء

2023-09-16 / 21:52
Photo of الحياة تعود لطبيعتها بعدد من المناطق المتضررة جراء الزلزال باقليم الحوز

الحياة تعود لطبيعتها بعدد من المناطق المتضررة جراء الزلزال…

2023-09-16 / 21:15
Photo of الأمم المتحدة تحذر من تأثير المعلومات المضللة على الشباب

الأمم المتحدة تحذر من تأثير المعلومات المضللة على الشباب

2023-09-16 / 20:29
Photo of زلزال الحوز..فريق الانقاذ الاسباني يشيد باحترافية السلطات المغربية في الميدان

زلزال الحوز..فريق الانقاذ الاسباني يشيد باحترافية السلطات المغربية في…

2023-09-16 / 20:26
Photo of بن جرير.. المنطقة الإقليمية للأمن الوطني تنخرط في حملة التبرع بالدم

بن جرير.. المنطقة الإقليمية للأمن الوطني تنخرط في حملة…

2023-09-16 / 19:18
Photo of زلزال الحوز.. مديرية الأمن تعبئ وحدتين متنقلتين لإعداد الطعام

زلزال الحوز.. مديرية الأمن تعبئ وحدتين متنقلتين لإعداد الطعام

2023-09-16 / 19:13
Photo of تنفيذا للتعليمات الملكية.. السلطات العمومية تباشر تفعيل البرنامج الاستعجالي للإيواء

تنفيذا للتعليمات الملكية.. السلطات العمومية تباشر تفعيل البرنامج الاستعجالي…

2023-09-16 / 18:58
Photo of زلزال الحوز ..أمن أكادير يحقق في فيديو لشخص متهم بالتلاعب في المساعدات

زلزال الحوز ..أمن أكادير يحقق في فيديو لشخص متهم…

2023-09-16 / 18:54
Photo of زلزال الحوز .. نساء قرى ورزازات، خلية نحل تشتغل بكل تفان ونكران ذات

زلزال الحوز .. نساء قرى ورزازات، خلية نحل تشتغل…

2023-09-16 / 18:27

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق