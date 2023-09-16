توقيف جزائريين أثناء محاولتهم التسلل لسبتة المحتلة

هبة بريس - متابعة

تمكنت عناصر القوات العمومية، من إفشال محاولة تسلل عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين نحو مدينة سبتة المحتلة بينهم مهاجرين يحملون الجنسية الجزائرية.

وقالت مصادر متطابقة أنه قد تم توقيف أزيد من 60 مهاجرا غير نظاميا يحمل 20 منهم الجنسية الجزائر. وآخرون مغاربة من بينهم قاصرين ، حاولوا التسلل مشتغلين الضباب الكثيف بالمنطقة .

وكشفت السلطات الإسبانية المختصة، إن تدفقات المهاجرين السريين على مدينة سبتة بحرا، بين فاتح يناير 2023 إلى غاية 14 شتنبر من نفس العام، تراجعت بنسبة 30 بالمائة.

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