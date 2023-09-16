بن جرير.. المنطقة الإقليمية للأمن الوطني تنخرط في حملة التبرع بالدم

هبة بريس - و م ع

انخرطت المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بمدينة بن جرير، اليوم السبت، في حملة التبرع بالدم تضامنا مع ضحايا الزلزال الذي عرفته عدة مناطق بالمملكة.

وتهدف هذه المبادرة، التي ساهمت فيها عناصر الأمن الوطني بمختلف الرتب، إلى تعزيز المخزون الوطني من هذه المادة الحيوية. كما تعبر عن الانخراط الفعلي في الزخم التضامني مع المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية.

وفي هذا السياق، أكد عبد العزيز المعتدي، عميد شرطة ممتاز بالمنطقة الإقليمية للأمن الوطني ببن جرير، في تصريح للصحافة، أن جميع مكونات المنطقة الإقليمية تعبأت من أجل إنجاح هذه العملية التضامنية الهادفة إلى إنقاذ الأرواح التي هي في أمس الحاجة إلى هذه المادة الحيوية وسد الخصاص المسجل في هذا المجال.

بدوره، قال عبد الكبير مستلم، المكلف بخلية التواصل، إنه على غرار جميع المراكز الأمنية بالمغرب، ينخرط رجال ونساء المنطقة الإقليمية ببن جرير في هذه العملية التضامنية الرامية إلى سد الاحتياجات المتزايدة للمستشفيات من أكياس الدم لفائدة ضحايا الزلزال.

ومن جهته، أبرز عبد الهادي خلفوني، رئيس المصلحة الإدارية والاقتصادية بمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرحامنة، أن مندوبية وزارة الصحة ستواصل تنظيم حملات للتبرع بالدم على صعيد الإقليم استجابة للواجب الوطني المتعلق بالمساهمة في جهود دعم ضحايا الزلزال.

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