زلزال الحوز.. مديرية الأمن تعبئ وحدتين متنقلتين لإعداد الطعام

2023-09-16 / 19:13
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هبة بريس - و م ع

عبأت المديرية العامة للأمن الوطني، باعتبارها مؤسسة مواطنة، كافة مواردها التقنية واللوجستية لتقديم يد العون للمتضررين، وذلك فور وقوع الزلزال الذي عرفته عدة أقاليم بالمملكة.

وفي سياق زخم التضامن الوطني، أقامت المديرية العامة للأمن الوطني بتحناوت، التابعة لإقليم الحوز، وحدتين متنقلتين لإعداد الطعام، متخصصتين في تحضير الخبز، مجهزتين بمعدات عصرية.

وتهدف هذه المبادرة، المندرجة في إطار موجة التعبئة التي تم إطلاقها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إلى الاستجابة، بفعالية وبالسرعة المطلوبة، لحاجيات السكان من هذه المادة الغذائية الأساسية.

وفي هذا الصدد، قال العميد الإقليمي، رئيس المصلحة الإدارية الولائية بولاية أمن مراكش، عبد الحق عفيف، “تعمل المديرية العامة للأمن الوطني، على قدم وساق وعلى عدة جبهات لمساعدة المتضررين. فبالإضافة إلى تعبئة فرق الإنقاذ والإسعافات الأولية، أقامت المؤسسة وحدتين متنقلتين لإعداد الطعام يبلغ متوسط ​​إنتاجهما اليومي 10.000 وحدة من الخبز، والذي قد يتغير حسب احتياجات الساكنة”.

وأضاف السيد عفيف أنه لإنجاح هذه المهمة، عبأت المديرية العامة للأمن الوطني، كذلك، فرقا تقنية متخصصة، وطبيبين بيطريين مكلفين بمراقبة جودة المنتجات الغذائية والسلامة الصحية.

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