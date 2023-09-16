فتاة تفارق الحياة بعد يوم واحد من زفافها بتطوان

2023-09-16 / 18:12
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هبة بريس -

فارقت فتاة في مقتبل العمر، الحياة، أمس الجمعة بحي جبل درسة بمدينة تطوان، وذلك على بُعد يوم واحد فقط من حفل زفافها بحسب ما أفادت به مصادر محلية .

وأضافت مصادر محلية، أن المعنية بالأمر كانت قد توجهت إلى الحمام، وبعد خروجها منه استعداد للقيام بمراسيم الحناء، عانت من عارض صحي مفاجئ، ثم فارقت الحياة.

وخلفت الواقعة حزنا وأسى عميقين بين أفراد عائلة ومعارف الفتاة .

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‫9 تعليقات

  2. كل نفس ذائقة الموت ولكن ليست بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيدة تغمدها الله بواسع رحمته إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  3. بعدما ان فرحت ولكن للاسف الشديد الموت يخطفها من بيد يدي زوجها ولكن هذآ قدر الله لا هروب منه ونعم بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.

  4. ربما أزمة قلبية مفاجئة هي المسبب الرئيسي في وفاتها ، إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي.

  5. ربما اثناء وجودها في الحمام والله اعلم هناك من قام بتأذيتها عبر الشعودة والفاعل من طرف العائلة وهذا راجع الى الغيرة والله اعلم.. إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  6. اللهم صبر اهليها الصبر والسلوان وإن لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك الواسعة يآرب.

  7. يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة الفقيدة اللهم ارحمها برحمتك ياارحم الراحمين.

  8. اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.

  9. يجب على الشرطة العلمية بأخذ عينة من الدم حتى يعرف سبب وفاتها ويتم حنئذ فتح تحقيق جدي لمعرفة نوعية وفاتها ولكم واسع النظر..

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