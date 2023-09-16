فتاة تفارق الحياة بعد يوم واحد من زفافها بتطوان

هبة بريس -

فارقت فتاة في مقتبل العمر، الحياة، أمس الجمعة بحي جبل درسة بمدينة تطوان، وذلك على بُعد يوم واحد فقط من حفل زفافها بحسب ما أفادت به مصادر محلية .

وأضافت مصادر محلية، أن المعنية بالأمر كانت قد توجهت إلى الحمام، وبعد خروجها منه استعداد للقيام بمراسيم الحناء، عانت من عارض صحي مفاجئ، ثم فارقت الحياة.

وخلفت الواقعة حزنا وأسى عميقين بين أفراد عائلة ومعارف الفتاة .

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