تأمين إيواء نزيلات “دار الطالبة إمغران” بجماعة توندوت بورزازات

2023-09-16 / 17:47
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هبة بريس

بعد تصدع جدران دار الطالبة “إمغران” الواقعة بالجماعة الترابية توندوت، جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة في ثامن شتنبر الجاري، تم نصب خيمة كبيرة لإيواء النزيلات في ظروف آمنة وسليمة.

وتم تجهيز هذه الخيمة، التي نصبتها سلطات عمالة الإقليم بجوار هذه المنشأة الاجتماعية لإيواء 186 نزيلة ينحدرن من أسر معوزة بجماعتي إمي نولاون وتوندوت، بالأسرة والأغطية والمرافق الصحية الضرورية، مع ربط هذا الفضاء بالتيار الكهربائي .

وكانت لجنة إقليمية مكلفة بمعاينة الأضرار التي لحقت بالمنازل وبنايات عدد من المؤسسات بالإقليم جراء الزلزال قد أوصت بضرورة إخلاء بناية دار الطالبة إمغران، حفاظا على سلامة نزيلاتها.

وقالت سمية باحسين مديرة هذه المؤسسة الاجتماعية، إن عملية إخلاء هذه الأخيرة وإيواء النزيلات بشكل مؤقت في هذه الخيمة الكبيرة، جرت في ظروف آمنة بفعل سرعة تدخل السلطات الإقليمية.

وأضافت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المستفيدات اللواتي ينحدرن من دواوير بعيدة بجماعتي توندوت وإمي نولاون يتابعن دراستهن بكيفية عادية.

واستحسن عدد من سكان الجماعتين المعنيتين، في تصريحات مماثلة، عملية إيواء نزيلات دار الطالبة ، معربين عن ارتياحهم للاستجابة السريعة للسلطات العمومية لحل هذا المشكل وتمكين النزيلات من متابعة دراستهن في ظروف آمنة.

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