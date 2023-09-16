ساكنة الحوز تعود تدريجيا لحياتها الطبيعية.. استئناف نشاط السوق الأسبوعي بآسني

2023-09-16 / 16:53
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هبة بريس

أسبوع بعد الزلزال المدمر الذي شهدته عدد من المناطق بالمغرب، بدأت ساكنة اقليم الحوز في العودة تدريجيا للحياة الطبيعية.

وفي هذا الصدد، استأنف السوق الأسبوعي بالجماعة القروية آسني بإقليم الحوز، اليوم السبت نشاطه.

وعرف السوق الأسبوعي الذي يضم بائعي الخضر والفواكه واللحوم والدواجن والملابس والمواد الغذائية وغيرها، حركية نشيطة، لتواجد عدد من ساكنة المنطقة والمناطق المجاورة الذين حلوا به لاقتناء أغراضهم.

هذا ويأتي استئناف نشاط السوق المذكور، أياما بعد الزلزال المدمر، في إطار الجهود المبذولة من السلطات المعنية بتعليمات ملكية للعودة إلى السير العادي للحياة بالإقليم.

وتلعب الأسواق الأسبوعية في هذه المنطقة، على غرار مختلف جهات المملكة، دورا حيويا بالنسبة للساكنة الوحلية، وتعتبر مناسبة للبيع والشراء وموعد ًا للتلاقي بين القرويين، كما أنها تشكل مورد رزق لفئة عريضة من التجار والفلاحين.

وتواصل السلطات المحلية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وكذا جميع المصالح المعنية مضاعفة جهودها لتقديم جميع المساعدات الضرورية للسكان للتغلب على تداعيات الزلزال، في الوقت الذي بدأت صدمة ما بعد الزلزال تتلاشى وتدب الحياة تدريجيا بشكل عملي إلى جميع المناطق المتضررة.

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