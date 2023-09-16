ساكنة الحوز تعود تدريجيا لحياتها الطبيعية.. استئناف نشاط السوق الأسبوعي بآسني

هبة بريس

أسبوع بعد الزلزال المدمر الذي شهدته عدد من المناطق بالمغرب، بدأت ساكنة اقليم الحوز في العودة تدريجيا للحياة الطبيعية.

وفي هذا الصدد، استأنف السوق الأسبوعي بالجماعة القروية آسني بإقليم الحوز، اليوم السبت نشاطه.

وعرف السوق الأسبوعي الذي يضم بائعي الخضر والفواكه واللحوم والدواجن والملابس والمواد الغذائية وغيرها، حركية نشيطة، لتواجد عدد من ساكنة المنطقة والمناطق المجاورة الذين حلوا به لاقتناء أغراضهم.

هذا ويأتي استئناف نشاط السوق المذكور، أياما بعد الزلزال المدمر، في إطار الجهود المبذولة من السلطات المعنية بتعليمات ملكية للعودة إلى السير العادي للحياة بالإقليم.

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