الرصاص يلعلع بسلا لتوقيف شخصين هاجما عناصر الأمن ب”كلب شرس”

هبة بريس

اضطر ضابط أمن يعمل بالمجموعة المتنقلة لشرطة النجدة بمدينة سلا، مساء أمس الجمعة، لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء لاستعماله، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، يبلغان من العمر 33 و40 سنة، كانا في حالة سكر واندفاع قوية وعرضا عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض وعن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة.

وكانت عناصر الشرطة قد ضبطت المشتبه فيهما متلبسين بارتكاب عمليات للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، غير أنهما واجها الدورية بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض وعن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة.

وأكد المصدر نفسه، أن هذا التدخل تسبب في إصابة ضابط الأمن بجروح متفاوتة الخطورة، وهو ما اضطره لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي مكن من تحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيهما وتوقيفهما.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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