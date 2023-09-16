حتى لا يُهدر الزمن المدرسي.. أقسام تتحدى الزلزال

محمد منفلوطي_ هبة بريس

ما أدهش العالم أجمع، وما أربك حسابات الخصوم، هو صمود الشعب المغربي ملكا وقوى حية في وجه أكبر فاجعة تضرب أرض ” الشرفاء وحملة كتاب الله”، ما شد أنظار العالم والمهتمين وصناع القرار، هو تلك الحنكة التي أبان عنها المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس حفظه الله، وكيف انتفض وتحدى الصعاب وزار مكان الزلزال، وكيف اعطى تعليماته النيرة للتعامل مع هذه الكارثة، دون أن يؤثر ذلك على السير العادي للمرافق العمومية ومقومات الحياة اليومية للمواطنين….

وحتى لا يُهدر الزمن المدرسي، ويواصل الأطفال والطلاب دراساتهم، وقفت الدولة من جديد بتحد جديد وواضح في مواجهة تداعيات الزلزال، وقامت بخلق فضاءات تربوية آمنية تليق باستقبال التلاميذ لمواصلة برنامجهم الدراسي بهذا الاقليم المنكوب….

فعلا هو تحد من نوع آخر ، وصفعة أخرى تلقاها أولئك الذين ظلوا يمدون يد الغذر بطعم المساعدة وهم يقتنصون الفرص ويحيكون المكائد سرا…

نُصبت المدارس المؤقتة، وهُيئت الفضاءات التربوية والترفيهية لعلها تخفف الآلام وتذيب الأحزان، ومن ببن ثناياها، ظهر الجنود المغاربة ومهم كافة قوى الأمن في لوحات رُسمت بدماء الشهداء، ليعطوا الدروس في الوطنية الحقة، ويكشفون للعالم بأسره بأن المغرب عصي على الأعداء والويل لمن فكر ودبر للنيل منه…

نعم، وقفت الدولة وقفة رجل واحد برجالاتها ومواطنيها ممن قدموا سواعدهم لمنح الدماء، كما وقف معها العالم أجمع لتقديم التعازي والمساعدات ولملمة الجراح في أكبر زلزال عرفه العالم لم يبق ولم يذر، حصد آلاف من الأرواح ودمر البنى التحتية وشرد العديد.

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