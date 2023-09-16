في الصورة امانويل ماكرون

مصدر حكومي: زيارة ماكرون للمغرب “ليست مدرجة في جدول الأعمال ولا مبرمجة”

2023-09-16 / 15:08
11
هبة بريس

أفاد مصدر حكومي رسمي مغربي بأن زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمغرب “ليست م درجة في جدول الأعمال ولا م برمجة”.

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، قد أعلنت في حديث لإحدى القنوات الإخبارية، عن برمجة زيارة للرئيس ماكرون إلى المغرب، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وعبر المصدر الحكومي الرسمي ذاته عن استغرابه لكون السيدة كولونا اتخذت “هذه المبادرة أحادية الجانب ومنحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير م تشاور بشأنه بخصوص استحقاق ثنائي هام”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خطاب ماكرون للشعب المغربي يصل البرلمان

خطاب ماكرون للشعب المغربي يصل البرلمان

2023-09-15 / 18:45
Photo of وحدها فرنسا قرأت في بلاغ الداخلية المغربية رفضا لمساعدتها الإنسانية

وحدها فرنسا قرأت في بلاغ الداخلية المغربية رفضا لمساعدتها…

2023-09-15 / 18:32
Photo of محلل سياسي ..أمر الملك بإحصاء يتامى” زلزال الحوز” يمثل أروع صور الرعاية الإجتماعية

محلل سياسي ..أمر الملك بإحصاء يتامى” زلزال الحوز” يمثل…

2023-09-14 / 21:47
Photo of بأمر من الملك..منح”14 مليون” لكل أسرة انهار منزلها و”8 مليون” للمنازل المتضررة

بأمر من الملك..منح”14 مليون” لكل أسرة انهار منزلها و”8…

2023-09-14 / 19:08
Photo of الملك : إعادة الإعمار يجب أن ينسجم مع تراث المنطقة

الملك : إعادة الإعمار يجب أن ينسجم مع تراث…

2023-09-14 / 18:46
Photo of الملك يأمر بمنح يتامى “زلزال الحوز صفة “مكفولي الأمة “

الملك يأمر بمنح يتامى “زلزال الحوز صفة “مكفولي الأمة…

2023-09-14 / 18:35
Photo of الملك يأمر بإعادة بناء 50 ألف منزل وتقديم دعم مالي مباشر للأسر

الملك يأمر بإعادة بناء 50 ألف منزل وتقديم دعم…

2023-09-14 / 18:19
Photo of عاجل..الملك ينبه السلطات المختصة بأولوية إعادة إيواء ” ضحايا الزلزال”

عاجل..الملك ينبه السلطات المختصة بأولوية إعادة إيواء ” ضحايا…

2023-09-14 / 18:10
Photo of مخاطبة ماكرون للمغاربة..سعار الإعلام الفرنسي نتيجة طبيعية لأداء ماكرون

مخاطبة ماكرون للمغاربة..سعار الإعلام الفرنسي نتيجة طبيعية لأداء ماكرون

2023-09-13 / 20:09
Photo of ماكرون يخاطب المغاربة ..”خرق للاعراف” أم رغبة لوقف “جدل المساعدات”

ماكرون يخاطب المغاربة ..”خرق للاعراف” أم رغبة لوقف “جدل…

2023-09-13 / 19:02

‫11 تعليقات

  3. حان وقت إلغاء اللغة الفرنسية من المقررات الدراسية وتعويضها بالانجليزية..

  5. نحن الأمة نحن الحضارة والقيم نحن الثقافة والاحترام والتضامن والتلاحم. وأفتخر
    الله الوطن الملك..

  7. امبراطورية المملكة المغربية الشريفة هكذا هم المغاربة من قديم الزمان إنها الأمة المغربية الشريفة..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق