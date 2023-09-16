زلزال إقليم الحوز…” لِفاق بَكري بَاغي يْوَّلي صحافي”

هبة بريس_ الرباط

عرّت فاجعة زلزال إقليم الحوز عن ظاهرة ظلت لسنوات من المسكوت عنها لأناس تطفلوا على مهنة الصحافة، وساروا في دروب نقل الخبر دون تكوين أكاديمي ولا معرفي ولا لغوي ولا إلمام حتى بالنصوص القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة والنشر، فأطلقوا العنان للايفات والربورطاجات والحوارات والتقاط الصور للضحايا دون احترام للخصوصيات… وهي ظاهرة باتت تؤثت المشهد الإعلامي ببلادنا تفرخت على إثرها مواقع الكترونية غير قانونية وجد فيها البعض ضالتهم ويقدمون أنفسهم للسلطات والإدارات على أنهم صحافيون وهم لا يفقهون شيئا ولا يستطيعون فك حتى شفرات اللغة العربية.

ويرى كثيرون أن فاجعة إقليم الحوز أماطت اللثام عن هذه الظاهرة، بعد أن خرج المجلس الوطني للصحافة عن صمته معبرا عن قلقه بخصوص الوضعية التي يعرفها المشهد الإعلامي المغربي، والمتعلقة بانتشار ظاهرة الأشخاص المنتحلين لصفة صحافي مهني ووجود مواقع إلكترونية عديدة تشتغل بشكل غير قانوني، داعيا السلطات المختصة للتدخل قصد الحد من انتشار هذه الظاهرة التي تسيء لمهنة الصحافة، كما ينتظر من التنظيمات المهنية الممثلة للصحافيين والناشرين التحرك واتخاذ مبادرات لحماية المهنة.

وأضاف المجلس في بلاغ له، أنه تلقى مجموعة من الاتصالات والاستفسارات حول انتشار أصحاب ميكروفونات وكاميرات بدون أن يتوفروا على بطاقة الصحافة التي يمنحها المجلس، أثناء تغطيتهم للزلزال الذي ضرب بعض المناطق المغربية، يوم 8 شتمبر 2023 ، وكذلك انتشار بطاقات تمنحها صحف إلكترونية لأشخاص بصفة مراسلين صحافيين، وهو ما يخالف القوانين والتشريعات الجاري بها العمل ولاسيما المادة 12 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين التي تنص على معاقبة كل من أدلى عمدا بتصريح يتضمن بيانات غير صحيحة قصد الحصول على بطاقة الصحافة…

ويؤكد المجلس في هذا الصدد أن ممارسة مهنة الصحافة، ليست هواية يمكن أن يقوم بها من لا يتوفر على التكوين والكفاءات الضرورية للقيام بها على أحسن وجه أو محطة نهاية الخدمة أو مجرد محاولة من طرف أشخاص للحصول على المكانة الاجتماعية التي تخولها.

كما يذكر بأن تحصين هذه المهنة في المغرب، جاء نتيجة تظافر الجهود خلال عدة عقود من طرف التنظيمات المهنية والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بهدف الإرتقاء بها وتقديم منتوج جيد وذي مصداقية، انسجاما مع المسؤولية الاجتماعية للصحافة، خاصة في ظروف وسياقات تجلت فيها بكل وضوح الأهمية القصوى لدور الإعلام على الصعيدين الوطني والدولي.

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