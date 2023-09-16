زلزال الحوز.. ملياردير بريطاني يقدم الدعم للمتضررين

2023-09-16 / 15:00
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هبة بريس - وكالات

حل رجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون، صاحب شركة “فيرجن”، بمنطقة الحوز التي شهدت زلزالا مدمرا قبل أيام .

وشارك الملياردير ريتشارد برانسون فيديو عبر حسابه على موقع إنستغرام يوثق زيارته إلى المنطقة المنكوبة في المغرب، وأرفقه بتدوينة: “في المغرب، التقيت بالقبائل الأمازيغية الرائعة في جبال الأطلس الكبير وقدمت المساعدة مباشرة للمحتاجين”.

وأضاف “لقد كان من المذهل رؤية شجاعة الأشخاص الذين مروا برعب لا يمكن تصوره، تعمل الفرق بجهد لا يصدق لمساعدة المجتمعات المتضررة من الزلزال”

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‫10 تعليقات

  4. ثقافة لا وجود لها كل المساعدات تتقاطر لكن نتمنى أن لا يستفيد منها كبار اللوبيات من الدولة والمؤسسات ..

  7. الحمد لله كل المساعدات متوجهة الى المناطق المنكوبة ولكن السؤال المحير أين تذهب ..

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