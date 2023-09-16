طنجة.. إيقاف سيدتين متورطين في استغلال ابنتيهما في أعمال إباحية

2023-09-16 / 13:25
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الجمعة، من توقيف سيدتين تبلغان من العمر 38 و40 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاتجار بالبشر عن طريق استغلال فتيات قاصرات في أعمال إباحية.

وجرى توقيف السيدتين على خلفية الاشتباه في تورطهما في التغرير بابنتيهما القاصرتين، وتسخيرهما في تصوير محتويات إباحية في منصات رقمية أجنبية على الأنترنت، وذلك مقابل استفادتهما من تحويلات مالية.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز معدات لتخزين المعطيات الرقمية تتضمن تسجيلات فيديو لهذا النشاط الإجرامي، علاوة على مجموعة من الملابس الداخلية النسائية والهواتف المحمولة التي كانت تستعمل في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم تكليف خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بمواكبة القاصرتين الضحيتين، فيما تم الاحتفاظ بوالدتيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيتين بالأمر.

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