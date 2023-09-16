تجدد الحرائق في غابات شرق الجزائر

2023-09-16 / 12:55
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هبة بريس - وكالات

اندلعت ليل الجمعة السبت حرائق هائلة في ولايتي بجاية وتيزي وزو المتجاورتين شرق الجزائر، وفي حين تم إخماد حرق تيزي وزو تتواصل العمليات للسيطرة على حريق بجاية، بحسب بيان للحماية المدنية نُشر السبت.

واندلع حريق في غابة مهوي قرب مدينة تيشي وحريق آخر في غابة عش الباز بولاية بجاية، وحريق ثالث في غابة قرية إيغداسن بولاية تيزي وزو.

وذكرت الحماية المدنية أنه “تم إخماد حريق غابة مهوي وهو تحت الحراسة” بينما عمليات الإخماد “متواصلة في غابة عش الباز” و”الحريق متحكم فيه”.

وفي تيزي وزو تم إخماد الحريق و”عملية الحراسة متواصلة”.

اندلعت الحرائق ليلا، وشاركت في مواجهتها فرق للتدخل من ولايات برج بوعريريج وسطيف والبويرة المجاورة، وكذلك من العاصمة.

وتدخلت مروحيات الإسعاف الجوي أيضا بحسب الحماية المدنية التي لم تشر إلى سقوط ضحايا.

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‫2 تعليقات

  1. البلاد التي تشتعل فيها الحرائق طول السنة لوحدها في العالم. وتشتعل عمدا اشنقريحة تصله ساعة الحرائق يعطي الأوامر لاشعالها.كل من هذا لن نعرض طائراتنا الكنادير.شوفوا شي خطة أخرى.

  2. الزلزال في المغرب كان ليلة الجمعة وحرائق الجزائر ليلة الجمعة لا يعقل ان يكون بمحض الصدفة

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