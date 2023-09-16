بعد عملية بحث استغرقت 72 ساعة.. إمداد 5 رعاة بالمساعدات اللازمة

هبة بريس

بعد عملية بحث استغرقت 72 ساعة، تمكنت عناصر السلطات العمومية من العثور على رعاة كانوا مفقوديت في منطقة جبلية وعرة.

الرعاة الخمسة، كانوا مفقودين ومحاصرين في منطقة جبلية شاسعة تقع بين أقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة، وتم العثور عليهم عقب عملية بحث وتمشيط استغرقت 72 ساعة في تضاريس وعرة، تضافرت فيها جهود السلطات المحلية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، كما تم تسخير جميع الإمكانيات والآليات المتوفرة من مروحيات عسكرية وتقنيات حديثة، قبل أن يتم تحديد موقعهم باستخدام طائرة بدون طيار(drone).

هذا وقد تم مد الرعاة، بالمساعدات اللازمة من مؤن وأغطية، إضافة إلى توفير الرعاية الطبية والأدوية اللازمة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0