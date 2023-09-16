إقليم تارودانت.. إعادة فتح جميع المسالك الطرقية في وجه حركة السير

2023-09-16 / 12:20
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هبة بريس

قال المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتارودانت، عبد الرحمان بنموسى، إن الجهود التي بذلتها المديرية الإقليمية وباقي المتدخلين، قد كللت باعادة فتح جميع المحاور الطرقية التي عرفت انهيارات صخرية بسبب الزلزال الذي ضرب المنطقة.

وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المديرية قامت بفتح جميع الطرق المصنفة بالإقليم، وعددها ستة طرق إقليمية وطريق وطنية، مبرزا أن الإشتغال لايزال جاريا على النقطة الكيلومترية 287 بالطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين تزي نتاست وأولاد برحيل التي عرفت بعض الانهيارات الجانبية، والتي تبقى مفتوحة في وجه العربات الخفيفة وممنوعة على العربات ذات الوزن الثقيل.

وتابع المسؤول، أن مصالح المديرية، عبأت كل الموارد البشرية والآليات لفتح المسالك الطرقية لإيصال المساعدات للساكنة المتضررة، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية والقوات العمومية، مؤكدا مواصلة فرق التدخل لعمليات ازاحة الأحجار والصخور من الطرقات.

يذكر أنه تم منذ السبت الماضي، تسخير كل الموارد البشرية والآليات اللازمة من جرافات ومعدات لوجستية وشاحنات، نحو المناطق المتضررة بفعل الزلزال في هذا الإقليم من أجل ضمان انسيابية حركة المرور بالطرق وتسريع إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة.

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‫10 تعليقات

  1. هذه الطرقات هي التي تعرقل حركة السير وهذا ما يجعل المساعدات الإنسانية تتعطل في الوصول.

  2. يجب على وزارة التجهيز والنقل واللجوستيك بالاستعجال الفوري لفك حركة السير لهذا المناطق المنكوبة التي دمرها الزلازل من أجل الإستفادة من المساعدات الإنسانية ..

  4. الأمر بين يد وزارة التجهيز والنقل واللجوستيك هي التي يمكنها التسريع فك العزلة على المناطق الجبلية الوعرة التي يصعب الوصول إليها.

  5. نتمنى من المحسنين توفير آليات الحفر لتسهيل الوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة في أسرع وقت ممكن..

  6. المغاربة ولله الحمد من طنجة إلى الكويرة وكل اقاليم المغرب وعمالته ساهموا وتضامنوا مع اخوانهم المتضررين والتخفيف من معاناتهم ماديا ومعنويا ..

  7. مرت حوالي اسبوع على مايزيد والطرقات لازلت منقطعة في وجه الساكنة المنكوبة فلا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أين نحن ؟؟؟؟

  8. أكثر من أسبوع على مر الفاجعة الطبيعية التي مر منها مناطق الحوز والمسالك الطرقية لازلت مغلقة لحد الآن وحسبنا آلله ونعم الوكيل .

  9. على الوزارة المعنية تحمل المسؤولية الكاملة تجاه هذه المناطق المنكوبة في فك الطرقات المغلقة وانتهى الكلام.

  10. المواطنون في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها قاموا بعمل الحكومة في خبر كان والفاهم يفهم…

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