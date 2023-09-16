واقعة الأستاذة المنقبة” بسطات.. هبة بريس تكشف التفاصيل الكاملة

2023-09-16 / 12:10
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هبة بريس_ الرباط

أثار موضوع قضية الأستاذة التي قيل أنها رفضت الكشف عن هويتها بثانوية شوقي التأهيلية التابعة للمديرية الاقليمية بسطات، وما صاحب ذلك من جدل وأخبار عن كون إدارة المؤسسة قامت بمنعها من الدخول، وللكشف عن حقيقة الأمر، ربطت هبة بريس اتصالا هاتفيا بمدير ثانوية شوقي التأهيلية تزامن وتواجد الأستاذة المعنية بمكتب الأخير، حيث أكدا معا أنه وبعد مسلسل حوار وتواصل دائم، تم تمكين الأخيرة من استئناف عملها بعد أن كشفت عن هويتها لإدارة المؤسسة والتزمت بإزالة النقاب داخل المؤسسة حفاظا على السير العادي للمؤسسة تدعيما لأمن المتعلمين والعاملين بها واحتراما للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل.

هذا وكانت جمعية مديري ومديرات المؤسسات التعليمية الثانوية باقليم سطات، قد دخلت على خط القضية عبر اصدارها لبلاغ ” حصلت هبة بريس على نسخة منه” وصفت فيه ماراج بالمغالطات و الإشاعات المغرضة حول الإجراء المتخذ من قبل مدير المؤسسة بهذا الشأن، مثمنة المقاربة القانونية والاحترازية التي نهجها الأخير في معالجة هاته الوضعية.

وشدد بيان الجمعية، أن الأمر لا يتعلق بمنع الأستاذة المعنية بالأمر من ولوج المؤسسة ، بل مطالبتها بالكشف عن هويتها و انضباطها للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل، مؤكدا أن اتخاذ هذا القرار جاء نتيجة فشل كل محاولات الإقناع و سبل الوساطة منذ التحاقها بالمؤسسة.

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‫4 تعليقات

  1. ماذا لو حضرت الأستاذة بالميني جيب. هل كان مديرنا المحترم ليقوم بإلزامها بشيء؟!

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  3. غريب امر هؤلاء
    اكتشفي عن وجهك لكي نعرف من معنا هل رجل ام انثى.
    الشيطان يكمن في التفاصيل.

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  4. هد المنقبة ماشي هي اللي رجعات من العراق و اللي كانت مع الدواعشين و غير الله احضر السلامة هدو هما القنابل الموقوثه .

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