درك سيدي بنور يوقف مجرما مطلوبا للمصالح الدركية والشرطية بموجب 52 برقية بحث
أوقفت المصالح الدركية، التابعة لسرية سيدي بنور، في تدخل نوعي، جرى تحت الإشراف المباشر ل”الكولونيل ماجور”، المسؤول الجهوي الأول لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، والتي يشمل نفوذها الترابي إقليمي الجديدة وسيدي بنور، مجرما خطيرا شكل موضوع 52 برقية بحث وتوقيف وطنية، ضمنها 29 برقية صادرة عن المصالح الدركية، و23 برقية صادرة عن المصالح الشرطية، من أجل جنح متعددة، ضمنها الاتجار بالمخدرات.
هذا، وتندرج هذه العملية الدركية “النوعية”، التي خلفت ارتياحا لدى المواطنين والرأي العام، في إطار التدخلات الأمنية والحملات التطهيرية التي تباشرها المصالح الدركية والمراكز والفرق الترابية، والمراكز القضائية، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، التي أعلنت، في مناطق نفوذها الترابي، الحرب بلا هوادة على تجليات الجريمة والانحراف، وتجار المحظورات، بما في ذلك المخدرات بشتى أنواعها، ومسكر ماء الحياة والكحول، والعمل على إيقاف المبحوث عنهم من قبل المصالح الدركية والشرطية. حرب أعطت أكلها وفعاليتها في استتباب الأمن والنظام العامين، وفق للاستراتيجية الأمنية التي اعتمدها، منذ تعيينه، شهر غشت الماضي، “الكولونيل ماجور”، على رأس القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة.
تعليق واحد
كفى تطبيلا للكولونيل ماجور،بالامس خرج اخد الصحفيين يطبل له و يثني عليه و الإشادة بتوقيف بزناس و بعده الطريقة يتم تبخيس عمل و مجهودات الدركيين الدين يوقفون المنحرفين و مروجي المخدرات كل يوم دون ان نسمع عنهم.
لمادا لم نسمع عن توقيف و محاربة كبار المهربين الحقيقين و تجار المخدرات الكبار و ناهبي مقالع الرمال و الغابات و مافياتهم من طرف الدي تطبلون له لان مثل هده التدخلات التي يجب على الماجور ان يقودها و يتدخل فيها و ليس التدخل في توقيف گراب او بزناس.