زلزال الحوز.. إشادة أممية بإنجازات المغرب في تطوير قدرات الاستجابة

2023-09-16 / 10:22
0
هبة بريس

أشاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، أمس الجمعة في جنيف، بالإنجازات “المتميزة” التي حققها المغرب في تعزيز واستثمار قدراته على الاستجابة، مبرزا في هذا الصدد، الإجراءات التي اتخذتها المملكة عقب زلزال الحوز.

وقال المسؤول الأممي في تصريح للصحفيين بجنيف، إن المغرب حشد موارد “هائلة” للاستجابة للزلزال وانتشال الناجين من تحت الأنقاض وتوفير الرعاية الطبية وتوزيع المساعدات الأساسية.

كما سلط الضوء على “السخاء المذهل للجمعيات المحلية والمتطوعين في جميع أنحاء البلاد”.

وجدد غريفيث التأكيد على أن الأمم المتحدة “مستعدة لدعم الجهود الوطنية الفورية وطويلة الأمد التي يبذلها المغرب، لاسيما في مجال التنسيق”.

وبعد ساعات قليلة فقط من وقوع الزلزال، بُذلت جهود هائلة، ما مكن من نقل المواد الغذائية إلى السكان المتضررين، جوا وبرا.

ويتم الوصول إلى القرى والدواوير المتضررة بفضل التعبئة النموذجية والمتواصلة للسلطات المحلية، والقوات المسلحة الملكية، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، والهلال الأحمر المغربي، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، وعناصر الوقاية المدنية ومتدخلين آخرين.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد عملية بحث استغرقت 72 ساعة.. إمداد 5 رعاة بالمساعدات اللازمة

بعد عملية بحث استغرقت 72 ساعة.. إمداد 5 رعاة…

2023-09-16 / 12:39
Photo of إقليم تارودانت.. إعادة فتح جميع المسالك الطرقية في وجه حركة السير

إقليم تارودانت.. إعادة فتح جميع المسالك الطرقية في وجه…

2023-09-16 / 12:20
Photo of واقعة الأستاذة المنقبة” بسطات.. هبة بريس تكشف التفاصيل الكاملة

واقعة الأستاذة المنقبة” بسطات.. هبة بريس تكشف التفاصيل الكاملة

2023-09-16 / 12:10
Photo of فاس.. حكم قضائي بالإفراغ يطال متطرفا سابقا تماطل في واجبات الكراء للأوقاف

فاس.. حكم قضائي بالإفراغ يطال متطرفا سابقا تماطل في…

2023-09-16 / 11:49
Photo of ما بعد الزلزال: إعادة الإيواء والإعمار

ما بعد الزلزال: إعادة الإيواء والإعمار

2023-09-16 / 11:38
Photo of درك سيدي بنور يوقف مجرما مطلوبا للمصالح الدركية والشرطية بموجب 52 برقية بحث

درك سيدي بنور يوقف مجرما مطلوبا للمصالح الدركية والشرطية…

2023-09-16 / 11:10
Photo of وزارة الصحة: عدد جرحى ومصابي الزلزال الذين تم التكفل بهم بلغ 6125 حالة

وزارة الصحة: عدد جرحى ومصابي الزلزال الذين تم التكفل…

2023-09-16 / 08:30
Photo of طقس السبت.. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

طقس السبت.. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2023-09-16 / 08:14
Photo of وزيرة الخارجية الفرنسية : ماكرون سيقوم بزيارة الى المغرب الاسابيع المقبلة

وزيرة الخارجية الفرنسية : ماكرون سيقوم بزيارة الى المغرب…

2023-09-15 / 23:49
Photo of سوء جودة مياه الشرب بالجديدة يصل البرلمان

سوء جودة مياه الشرب بالجديدة يصل البرلمان

2023-09-15 / 23:34

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق