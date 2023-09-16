زلزال الحوز.. نادي ويستهام يعلن جمع التبرعات للمتضررين

2023-09-16 / 09:09
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هبة بريس

أعلن نادي ويستهام يونايتد، أنه سيجمع التبرعات خلال المباراة التي تجمعه بنادي مانشستر سيتي، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وأكد نادي ويستهام، في بيان رسمي، أنه سيجتمع مع مؤسسة “آيرونز لدعم بنوك الطعام” (مؤسسة خيرية غير ربحية) للمساهمة في جهود الإغاثة ودعم المغرب بمباركة من مدافعه نايف أكرد، وذلك لتلبية الاحتياجات الفورية للمتضررين من فاجعة الزلزال.

من جانبه، كشف نايف، في تصريح للموقع الرسمي لويستهام الإنكليزي، ، عن امتنانه وتقديره لهذه اللفتة التضامنية تجاه عدد من المنكوبين والمتضررين من الزلزال العنيف، الذي ما زال يرخي بظلاله على الناجين منه.

وتابع: “أنا مدين حقاً للنادي و”آيرونز لدعم بنوك الطعام” على هذه البادرة الإنسانية المميزة. إن المغرب وشعبه يجتازان مرحلة عصيبة بسبب الزلزال المدمر. ونحن جميعاً نشعر بقلق إزاء هذا الوضع. وسنبذل كل ما في وسعنا، من أجل مساعدة الأشخاص المتضررين في المغرب والتخفيف من معاناتهم، ولا سيما في المناطق المنكوبة”.

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