وزارة الصحة: عدد جرحى ومصابي الزلزال الذين تم التكفل بهم بلغ 6125 حالة

2023-09-16 / 08:30
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هبة بريس

بلغ عدد المصابين والجرحى جراء زلزال الحوز الذين تكفلت بهم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى حدود الجمعة 15 شتنبر، 6125 حالة.

وأفادت معطيات رسمية للوزارة أن هذه الحالات تشمل 873 حالة إصابة بجروح خطيرة، و 3438 حالة إصابة بجروح طفيفة، مشيرة إلى أن عدد المصابين حاليا بالمستشفيات يقدر بـ 476 حالة، 81 منها تتواجد في أقسام العناية المركزة، فيما بلغ عدد المتعافين 4986 حالة.

وفي سياق متصل، أبرزت المعطيات أنه تم توفير ما مجموعه 2461 سريرا على مستوى المراكز والمؤسسات الاستشفائية بالجهات المتضررة لاستقبال الجرحى والمصابين، وأزيد من 500 سيارة إسعاف.

كما تمت تعبئة كل الوسائل لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لضحايا الزلزال، من موارد بشرية طبية وتقنية وإدارية بالمؤسسات الصحية، والأدوية والمستلزمات الطبية، وسيارات الإسعاف، فضلا عن تجهيز وحدات صحية متنقلة لخدمات القرب.

ووفقا للمعطيات ذاتها، عبأت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، 1268 طبيبا عاما واختصاصيا، و1733 ممرضا وممرضة، وخصصت أزيد من 300 طن من الأدوية، ووفرت المستلزمات الطبية والاستعجالية اللازمة بجميع المناطق المتضررة.

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‫10 تعليقات

  9. بفضل جهود جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده تم اسعاف كل المتضررين من الزلزال..

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