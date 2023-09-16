طقس السبت.. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس قليل السحب إلى غائم أحيانا مع نزول قطرات مطرية متفرقة فوق مناطق الريف، ومرتفعات الأطلسين المتوسط والكبير.

كما يرتقب تشكل كتل ضبابية أو نزول أمطار جد خفيفة على السواحل والسهول الشمالية والوسطى، وكذا فوق هضاب الفوسفاط ووالماس.

وسيتم تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما ومصحوبة بتناثر الغبار، وذلك بكل من الجنوب-الشرقي للبلاد، وجنوب المنطقة الشرقية، ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والسهول الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بمناطق الأطلس والريف والهضاب الشرقية، وما بين 22 و29 درجة بأقصى كل من جنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة والجنوب-الشرقي، وستكون ما بين 16 و21 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع فوق المناطق الشرقية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي

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