وزيرة الخارجية الفرنسية : ماكرون سيقوم بزيارة الى المغرب الاسابيع المقبلة
هبة بريس _ الربا
على قناة LCI” الفرنسية؛ أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترينا كولونا،، عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال الأسابيع المقبلة للمغرب.
وردا على سؤال حول العلاقات الثانية بين فرنسا والمغرب قالت “كاترينا كولونا ” أن ماكرون سيتوجه إلى المغرب واصفة الخطوة ب ” زيارة دولة ”
وكشفت الوزيرة إن الإتصالات جارية بين البلدين لتحديد تاريخ الزيارة الرسمية وأن حدود الزمن المرتقب لا يخرج عن ” غضون أسابيع مقبلة ”
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16 تعليقات
قبل الزيارة .عليه الاعتراف الصريح بمغربية الصحراء،وتسليم الوثائق والحجج الدامغة بالاراضي المغربية التي الحقتها بالجزائر ابان احتلالها لهذه الاخيرة
لانريده في بلدنا الغالي حتى يعتدر من تهوره الاخير والمتجلي في خطابه الموجه الى الشعب المغربي و ان يعترف بمغربية الصحراء المغربية وعلى العموم فهو رئيس فاشل و غير مرغوب فيه على أرض المغرب الشريفة
إذا كانت زيارته لا تحمل معها الإقرار الرسمي اليقيني من فرنسا بمغربية الصحراء المغربية ؛ فهي زيارة نفاق كسابقاتها و كما هو معروف على ماكرون و قبله سيده الخبيث دوغول
هذا الخبر غير صحيح…والسيدة كولونا لم تصرح ابدا للقناة المذكورة بما جاء في مقالكم….وهذا مرده أحد أمرين:
إما أن كاتب الخبر لم يفهم ما فالت وزير الخارجية وهذا الأمر لو صح فإنه يشكل فضيحة حقيقية خاصة وأن أصحاب الجريدة لم يصححوا ذلك قبل تشره.
وإما أن الجريدة تبحث عن إثارة لغايات مادية صرفة…وهذا أمر غير مقبول خاصة في هذا الظرف.
يجب حذف هذا الخبر لعدم صحته.
بصفته ماذا حتى يجئ فيعلم هدا الميكروب كل المغاربة يكرهونه الا فئة شرذمة ما يزعج الملك يزعجنا
لا نريد زيارة الماكر اللذي يحارب الاسلام. على الشعب المغري الخروج للاحتجاج اذا قام بزيارة المغرب.
هي حنا باقين مستعمرة فرنسية
الوزيرة ادعت ان الملك, بعد المكالمة الهاتفية التي جرت هذا الصيف بين القائدين, هو الذي عرض على ماكرون الزيارة الى المغرب. هل هذا صحيح? شخصيا لا اعتقد ذلك لان البررودة الدبلوماسية السائدة حاليا بين البلدين تعكس كلامها.
نحن كشعب مغربي لا نريد زيارته لبلدنا. الا بشرطين اثنين الثالث لهما :
التراجع عن التضييق الذي يمارس على مسلمي فرنسا – الجاليات-.
الاعتراف بمغربيةالصحراء.
غير هذا فهو منبوذ و غير مرحب به.
رحم الله شهداءنا في الزلزال.
إذا كان سيعترف بمغربية الصحراء فمرحبا به.
لامرحبا به في الوقت الحالي كما نذكره ان المغرب ينظر الى العالم (وليس لفرنسا وحدها) من منظور موقفها من الوحدة الترابية للمملكة..
يجب على بوكرون الاعتراف بالصحراء مغربية وفتح قنصلية هناك غير ذالك لا أهلا به
On veut pas ni votre visite ni votre aide, ni vous ni vos cabranates est compris tout les arabes soumis, on a tracé notre chemins, Roi et Peuples personnes ne peut nous arrêter, vive le ROI
ALLAH ALWATANE ALMALIK
لم تقل في الأسابيع المقبلة. قالت سيقوم بزيارة للمغرب وينتظر رد الرباط.زيادة في هذه الفاجعة لسنا في زيارة اي احد.
نعم مرحبا بك يا ماكرون بشرط الاعتدار للشعب المغربي الغيور والاعتراف بالسيادة المغربية (الصحراء مغربية)
يجب عدم استقباله حتى يعترف بالصحراء المغربية الشرقية الغربية، حينئذ سنقرر