وزيرة الخارجية الفرنسية : ماكرون سيقوم بزارة الى المغرب الاسابيع المقبلة

هبة بريس _ الربا

على قناة LCI” الفرنسية؛ أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترينا كولونا،، عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال الأسابيع المقبلة للمغرب.

وردا على سؤال حول العلاقات الثانية بين فرنسا والمغرب قالت “كاترينا كولونا ” أن ماكرون سيتوجه إلى المغرب واصفة الخطوة ب ” زيارة دولة ”

وكشفت الوزيرة إن الإتصالات جارية بين البلدين لتحديد تاريخ الزيارة الرسمية وأن حدود الزمن المرتقب لا يخرج عن ” غضون أسابيع مقبلة ”

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