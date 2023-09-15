سوء جودة مياه الشرب بالجديدة يصل البرلمان

2023-09-15 / 23:34
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هبة بريس _ الرباط

قارب حزب “التقدم والاشتراكية” في سؤال كتابي موضوع يتعلق بسوء جودة مياه الشرب بالجديدة

وقال الحزب في سؤال وضعه نائبه البرلماني يوسف بيزيد، إن ساكنة مدينة الجديدة تعاني منذ مدة من أزمة تغير طعم الماء الصالح للشرب الذي يتم توزيعه على الساكنة، ناهيك عن مذاقه المر.

وأشار أن الساكنة سبق واستنكرت في عدة محطات هذا الوضع، خاصة بعد أن أصيب العديد من المواطنات والمواطنين بأمراض مختلفة، الشيء الذي جعلهم في قلق دائم.

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