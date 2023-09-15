ذكرى المولد النبوي تحل يوم الخميس 28 شتنبر

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الأول 1445هـ هو يوم الأحد 17 شتنبر 2023، وأن ذكرى المولد النبوي هو يوم الخميس 28 شتنبر 2023.

وفيما يلي نص بلاغ الوزارة في هذا الشأن:

تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1445هـ، بعد مغرب يوم الجمعة 29 صفر 1445هـ موافق 15 سبتمبر 2023م.

واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

وعليه فإن شهر صفر يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر ربيع الأول هو يوم الأحد 17 سبتمبر 2023م. وعيد المولد النبوي هو يوم الخميس 12 ربيع الأول 1445هـ موافق 28 سبتمبر 2023م.

أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد المولد النبوي الشريف على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة باليمن والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار. إنه سميع مجيب”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0