سلطات مقاطعة سايس بفاس تشن حملة على مقاهي “الشيشة”

2023-09-15 / 22:51
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هبة بريس _ فاس

أقدمت سلطات مقاطعة سايس بفاس على مداهمة عدد من مقاهي الشيشة المتواجدة بحي النرجيس ومونفلوري ، وعين عمير طيلة هذا الأسبوع و ذلك بعد ورود عدد من الشكايات بخصوصها.

و حسب ما عاينته ” هبة بريس ” بعين المكان، فقد تمت مداهمة عدد من المقاهي التي تقدم “الشيشة” دون توفرها على ترخيص بذلك و تم حجز عدد كبير من قنينات النرجيلة و المعدات المرافقة لها وتم إتلافها .

و بالإضافة لذلك، جرى أيضا توقيف مسيري تلك المقاهي حسب مصدر هبة بريس في انتظار تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة و ذلك لكونهم يقدمون أنشطة محظورة في ظل غياب التراخيص الرسمية.

هدا وتجدر الإشارة أن الباشا ناصر الحديث التعيين على هذه المقاطعة وحسب ما يروج في وسط الرأي العام معروف بصرامته ومعندوش مع ” باك صاحبي” يشتغل في صمت خبرة عالية في الميدان العين التي لاتنام ، حيث سبق لهذا الباشا أن قضى في فترة سابقة إشتغل فيها بعمالة مولاي يعقوب و بالضبط في عين الشقف على البناء العشوائي بامتياز فترة العامل المرحوم العبود.

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