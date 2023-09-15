السويد تسمح مجددا بحرق نسخة من المصحف الشريف

2023-09-15 / 22:44
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هبة بريس _ وكالات

سمحت السلطات السويدية، يوم الجمعة، للمواطن العراقي المقيم على أراضيها سلوان نجم، بحرق نسخة من المصحف الشريف، تحت حراسة الشرطة أمام مسجد “فيتجا” الكبير في مقاطعة ستوكهولم.

وأوضحت وكالة “الأناضول” أن “العراقي سلوان نجم أقدم على حرق نسخة من المصحف أمام مسجد فيتجا الكبير التابع لرئاسة الشؤون الدينية التركية في مقاطعة ستوكهولم”.

وأضافت أن “نجم الذي وصل إلى أمام المسجد وسط حراسة مكثفة من الشرطة، ألقى نسخة من المصحف على الأرض وداسها، رغم ردود فعل الناس في المحيط”.

وذكرت أن “سلوان نجم، مزق النسخة قبل إقدامه على حرقها، ثم غادر المكان عبر سيارة شرطة مصفحة”.

يشار إلى أن نجم سبق وساعد مواطنه سلوان موميكا، في حرق المصحف الشريف.

وقال رئيس جمعية مسجد “فيتجا” الكبير إسماعيل أوكور، إنهم “سيردون على هذا العمل الاستفزازي عبر قراءة الخطبة بأربع لغات وتلاوة القرآن بشكل يسمع من خارج المسجد”.

ومن المعروف أنه قد تكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، الأمر الذي أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة على المستوى الرسمي والشعبي، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي

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‫4 تعليقات

  2. ماهذا الحقد الكبير الذي عند هذا البلد على الاسلام و المسلمين؟ بزاااااااف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  3. واعباد الله ان للقران رب يحميه وقد حماه الله في قلوب المسلمين و المسلمات ولن يستطيع انس ولا جان من مسح كلام الله من صدرونا فتركوهم ولا تحزنوا انهم حاولو مند بعت الله رسوله ولا تجعلوا لهم منابر لتسويق كفرهم و الله المستعان

  4. هذه اكبر اهانة لمليار ونصف من المسلمين ولرؤسائهم وحكامهم ووووووووو وما هى ردة فعل 0 اما من ينكر محرقة اليهود بمجرد ان يتفوه بها فالعالم الغربى يثور وينتفض ويزبل وووووووو اما نحن المسلمين فصم بكم عمي

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