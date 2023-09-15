السويد تسمح مجددا بحرق نسخة من المصحف الشريف

2023-09-15 / 22:44
0
هبة بريس _ وكالات

سمحت السلطات السويدية، يوم الجمعة، للمواطن العراقي المقيم على أراضيها سلوان نجم، بحرق نسخة من المصحف الشريف، تحت حراسة الشرطة أمام مسجد “فيتجا” الكبير في مقاطعة ستوكهولم.

وأوضحت وكالة “الأناضول” أن “العراقي سلوان نجم أقدم على حرق نسخة من المصحف أمام مسجد فيتجا الكبير التابع لرئاسة الشؤون الدينية التركية في مقاطعة ستوكهولم”.

وأضافت أن “نجم الذي وصل إلى أمام المسجد وسط حراسة مكثفة من الشرطة، ألقى نسخة من المصحف على الأرض وداسها، رغم ردود فعل الناس في المحيط”.

وذكرت أن “سلوان نجم، مزق النسخة قبل إقدامه على حرقها، ثم غادر المكان عبر سيارة شرطة مصفحة”.

يشار إلى أن نجم سبق وساعد مواطنه سلوان موميكا، في حرق المصحف الشريف.

وقال رئيس جمعية مسجد “فيتجا” الكبير إسماعيل أوكور، إنهم “سيردون على هذا العمل الاستفزازي عبر قراءة الخطبة بأربع لغات وتلاوة القرآن بشكل يسمع من خارج المسجد”.

ومن المعروف أنه قد تكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، الأمر الذي أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة على المستوى الرسمي والشعبي، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “بوركينا فاسو” تطرد الملحق العسكري الفرنسي بتهمة ممارسة “أنشطة تخريبية”

“بوركينا فاسو” تطرد الملحق العسكري الفرنسي بتهمة ممارسة “أنشطة…

2023-09-15 / 21:13
Photo of الآلاف يتظاهرون في بروكسل في ذكرى وفاة مهسا أميني

الآلاف يتظاهرون في بروكسل في ذكرى وفاة مهسا أميني

2023-09-15 / 21:00
Photo of جنرال “يوم القيامة” الروسي يظهر في مسجد بالجزائر

جنرال “يوم القيامة” الروسي يظهر في مسجد بالجزائر

2023-09-15 / 19:40
Photo of “ماكرون”يتهم عسكريي النيجر بـ”احتجاز” السفير الفرنسي

“ماكرون”يتهم عسكريي النيجر بـ”احتجاز” السفير الفرنسي

2023-09-15 / 19:26
Photo of تونس تمنع دخول وفد من البرلمان الأوروبي إلى أراضيها

تونس تمنع دخول وفد من البرلمان الأوروبي إلى أراضيها

2023-09-14 / 19:48
Photo of ليبيا .. “إعصار دانيال” يعلق الدراسة لمدة عشرة أيام

ليبيا .. “إعصار دانيال” يعلق الدراسة لمدة عشرة أيام

2023-09-14 / 10:19
Photo of ساركوزي : انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو استفزاز لروسيا

ساركوزي : انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو استفزاز لروسيا

2023-09-13 / 21:40
Photo of ما يقارب 400 حالة وفاة بسبب موجة الحر في فرنسا

ما يقارب 400 حالة وفاة بسبب موجة الحر في…

2023-09-13 / 21:06
Photo of استشهاد 5 فلسطينيين جراء انفجار

استشهاد 5 فلسطينيين جراء انفجار

2023-09-13 / 20:59
Photo of قرية مصرية تشيع جثامين 74 من شبابها قضوا في ليبيا

قرية مصرية تشيع جثامين 74 من شبابها قضوا في…

2023-09-13 / 12:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق