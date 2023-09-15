FILE - In this image from video broadcast by RTB state television, coup spokesman Capt. Kiswendsida Farouk Azaria Sorgho reads a statement in a studio in Ougadougou, Burkina Faso, on Sept. 30, 2022. There have been about 100 documented coups across Africa since the 1950s. This resurgence of military takeovers is often prompted by diminishing democratic dividends, according to analysts. (RTB via AP, File)

“بوركينا فاسو” تطرد الملحق العسكري الفرنسي بتهمة ممارسة “أنشطة تخريبية”

2023-09-15 / 21:13
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هبة بريس _ وكالات

قررت بوركينا فاسو طرد الملحق العسكري في سفارة فرنسا بتهمة ممارسة “أنشطة تخريبية”، وأمهلته أسبوعين لمغادرة البلاد، وفق رسالة رسمية نقلت فحواها وكالة فرانس برس، الجمعة.

وكتبت وزارة الخارجية في بوركينا في رسالة وجهتها، الخميس، إلى باريس أن “حكومة بوركينا فاسو قررت (..) سحب الإذن من السيد إيمانويل باسكييه، ملحق الدفاع لدى سفارة فرنسا في بوركينا فاسو لقيامه بأنشطة تخريبية”، ومنحته مع فريقه “مهلة اسبوعين لمغادرة اراضي بوركينا”.

ولم تتضمن الرسالة أي تفسيرات تتصل بـ”الأنشطة التخريبية” التي اتهم بها الملحق الفرنسي.

وأوردت الرسالة أيضا أن حكومة بوركينا قررت إغلاق مقر البعثة العسكرية التابعة لها في باريس.

وسرعان ما اعتبرت فرنسا أن الاتهام الذي وجّهته بوركينا فاسو لملحقها العسكري هو “من نسج الخيال”.

وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة فرانس برس “الاتهام بممارسة أنشطة تخريبية هو بالطبع من نسج الخيال”.

وتشهد العلاقات بين فرنسا وبوركينا فاسو تدهورا منذ الانقلاب العسكري في هذا البلد في سبتمبر 2022، علما أنه الثاني في ثمانية أشهر وقام به الكابتن ابراهيم تراوري.

وألغت بوركينا في مارس اتفاقا عسكريا مع فرنسا يعود الى العام 1961، وذلك بعد بضعة أسابيع من مطالبتها بانسحاب القوة الفرنسية “سابر” من أراضيها التي تشهد أعمال عنف متطرفة.

كذلك، طلبت الحكومة مغادرة نهائية لجميع الطواقم العسكرية الفرنسية التي تعمل في إداراتها العسكرية.

وتم استدعاء السفير الفرنسي في واغادوغو بعد انقلاب سبتمبر 2022 ولم يعين أحد مكانه.

وتعاني بوركينا فاسو منذ 2015، على غرار مالي والنيجر اللذين يقودهما عسكريون أيضا، دوامة عنف تنسب إلى مجموعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.

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