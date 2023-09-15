“زلزال الحوز”… كوسومار تساهم بـ 25 مليون درهم

2023-09-15 / 20:24
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هبة بريس _ الربا

ساهمت مجموعة كوسومار في “صندق زلزال الحوز” ببمساهمة مالية قدرها 25 مليون درهم

وقال بلاغ للمجموعة إلى أنه “بالإضافة إلى هذا الالتزام المادي، ومنذ الساعات الأولى بعد حدوث الكارثة الطبيعية، ساهمت كوسومار في إيصال المواد الغذائية الأساسية إلى الأماكن المتضررة من الزلزال قصد الاستجابة للاحتياجات الأولية الملحة للضحايا، كما تم شراء وتوزيع خيام مجهزة من أجل توفير الإيواء المؤقت للعائلات المتضررة”.

واشارت أيضا أنها “ قامت بتعبئة المتعاونين معها في جميع مواقع الإنتاج لجمع العديد من المستلزمات الأساسية كأكياس النوم والأفرشة والأغطية وأنظمة الإضاءة المستقلة والملابس الدافئة ومستلزمات النظافة والمواد الغذائية”.

وأمام الوضع الطبي الطارئ، أطلقت كوسومار أيضًا حملة داخلية لتشجيع المتعاونات والمتعاونين على التبرع بالدم، وفق المصدر ذاته.

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