زلزال الحوز.. السلطات توفر للمتضررين خياما مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية

هبة بريس

بتعليمات ملكية، قامت السلطات العمومية بتوفير مجموعة من الخيام لساكنة عدد من المناطق المتضررة من الزلزال.

ووفرت السلطات، خياما لإيواء الناجين لحمايتهم من البرد والظروف المناخية، وذلك ضمن المبادرة الاستعجالية للإيواء المؤقت.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن برنامج يشمل مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت وخصوصا من خلال صيغ إيواء ملائمة في عين المكان وفي بنيات مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية، أو في فضاءات استقبال مهيأة وتتوفر على كل المرافق الضرورية.

وفي سياق متصل، وتنفيذا للتعليمات الملكية، يواصل المستشفى الطبي الجراحي الميداني في استقبال ضحايا الزلزال بإقليم الحوز وتقديم كافة الخدمات الصحية لفائدتهم.



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